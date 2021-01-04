Erol Bulut: 'Fenerbahçe'nin kapasitesi yüksek'

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



ÇOK FAZLA EKSİĞİMİZ VARDI



Birçok eksiğe rağmen Kasımpaşa karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Erol Bulut: "Eksiğimiz çok vardı. Hastalıklar vardı. İlk 11'i kurmakta zorlandık. Mevkisel olarak baktığımızda. Üzerinde çalıştık. Bu arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Maçı izlediğimizde iyi çalıştık, futbolcularımın tek tek hepsini tebrik ediyorum. Sadık solda rakibe hiç şans vermedi. Hem oyun kurmada, hem defansta müthiş işler yaptı. Hafif sakatlığı olanları sahaya sürdük" dedi.



OZAN VE GUSTAVO HARİKAYDI



Ozan Tufan ve Luis Gustavo'ya ayrı bir parantez açan Erol Bulut, "1-2 günlük antrenmanla oynayan Lu s Gustavo ve Ozan 90 dakika oynayıp müthiş performans sergiledi. Sakatlıktan dönen Samatta ve Valencia iyi oynadı. Önemliydi bugün 3 puan almak ve üst tarafa yakın olabilmek, zorlamak. Önümüzde birkaç gün sonra önemli bir maçımız var. Oraya da en iyi şekilde hazırlanıp 3 puanla devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



KADRO TERCİHLERİ



Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü kadro hakkında da konuşan ve oynattığı kadroyu biraz da Alanyaspor maçını düşünerek kurduğunu ifade eden Erol Bulut, "Ben bir sonraki maçı hiçbir zaman düşünmüyorum. Benim için önemli olan sıradaki maç. Tercihlerimi buna göre yaptım. Yeni sakatlıktan çıkanlar, hastalığı geçmiş olan ve 1-2 gün antrenmanla oynayan oyuncular vardı. Şimdi Alanya maçı çok önemli. Ona göre takımı şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.



BU TAKIMIN KAPASİTESİ VAR



Şu ana kadar ligde daha fazla puan toplamaları gerektiğini ve puan beklentisinin biraz aşağısında kaldıklarını dile getiren Erol Bulut, "15. hafta 29 puan. Daha fazla olmasını isterdik. İstenmeyen nedenlerden dolayı... Oraya fazla girmek istemiyorum. Kendimize de bakmamız lazım. Engellenen en çok şutu olan takımız. Bu ne demek? Bazen tercihlerimiz yanlış olabiliyor. Bunları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Orta, şut, pas bunları daha iyi kullanmamız lazım. Yüzde 15 daha doğru karar versek, daha farklı olurdu. Kolay değil. 18 yeni transfer var. Aralıklarla gelen futbolcular oldu. Ben her zaman söylüyorum. Bahane aramıyorum. Bu bir gerçek. Daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bu kapasitemiz de var" şeklinde konuştu.



