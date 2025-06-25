Erokspor, Fenerbahçe'den Ertuğrul Çetin'i istedi!

1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin'i kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun Erokspor ile görüşmesine izin verdi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde, 22 yaşındaki kalecinin sezon başında Erokspor'a katılması bekleniyor. Transferin kiralık mı yoksa bonservisli olup olmayacağı ise henüz belli değil.
Ertuğrul Çetin, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de A takım kadrosunda yer almış, zaman zaman yedek kulübesinde görev yapmıştı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde, 22 yaşındaki kalecinin sezon başında Erokspor'a katılması bekleniyor. Transferin kiralık mı yoksa bonservisli olup olmayacağı ise henüz belli değil.
Ertuğrul Çetin, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de A takım kadrosunda yer almış, zaman zaman yedek kulübesinde görev yapmıştı.
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