Erman Toroğlu: ''Uğurcan arkadaşlarına ihanet ediyor''

Spor yorumcuları Erman Toroğlu, 2-1 sona eren Kayserispor - Trabzonspor karşılaşmasını canlı yayında yorumladı.
Erman Toroğlu yaptığı değerlendirmede hatalı gol yiyen Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı eleştirdi.
''ARKADAŞLARINA İHANET EDİYOR''
Erman Toroğlu, ''Uğurcan her zaman yaptığı gibi futbol ukalalığını, şımarıklığını yaptı. Olmaz bu. Böyle büyük kaleci olamazsın. Büyük kaleci böyle hatalar yapmayacak. Bu büyük kalecinin yapacağı hata değil. Bu futbol ukalalığıdır.'' dedi.
Sözlerine devam eden Toroğlu, ''Konsantrasyon bozulamaz. Beşiktaş ile çekişiyorsun. Bütün arkadaşlarına ihanet ediyorsun. Gol yiyebilirsin, bacak arası da yiyebilirsin hepsine varım ama bunu yapamazsın. Buna hakkın yok." yorumunu yaptı.
''KALECİLİK KABUL ETMİYOR''
Öte yandan Tolga Zengin ise yaptığı değerlendirmede, "Uğurcan maç içinde ayaklarını iyi kullanan bir kaleci ama orada onlara girmemeli. Kalecilik bölgesi bu tarz hareketleri kabul etmiyor. O anlamda daha dikkatli olması lazım, iyi de bir karşılaşma oynadı." sözlerini sarf etti.
Erman Toroğlu yaptığı değerlendirmede hatalı gol yiyen Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı eleştirdi.
''ARKADAŞLARINA İHANET EDİYOR''
Erman Toroğlu, ''Uğurcan her zaman yaptığı gibi futbol ukalalığını, şımarıklığını yaptı. Olmaz bu. Böyle büyük kaleci olamazsın. Büyük kaleci böyle hatalar yapmayacak. Bu büyük kalecinin yapacağı hata değil. Bu futbol ukalalığıdır.'' dedi.
Sözlerine devam eden Toroğlu, ''Konsantrasyon bozulamaz. Beşiktaş ile çekişiyorsun. Bütün arkadaşlarına ihanet ediyorsun. Gol yiyebilirsin, bacak arası da yiyebilirsin hepsine varım ama bunu yapamazsın. Buna hakkın yok." yorumunu yaptı.
''KALECİLİK KABUL ETMİYOR''
Öte yandan Tolga Zengin ise yaptığı değerlendirmede, "Uğurcan maç içinde ayaklarını iyi kullanan bir kaleci ama orada onlara girmemeli. Kalecilik bölgesi bu tarz hareketleri kabul etmiyor. O anlamda daha dikkatli olması lazım, iyi de bir karşılaşma oynadı." sözlerini sarf etti.
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