Erman Toroğlu: ''Uğurcan arkadaşlarına ihanet ediyor''

Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Tolga Zengin, Kayserispor - Trabzonspor maçını yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erman Toroğlu: ''Uğurcan arkadaşlarına ihanet ediyor''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2024 21:58
Spor yorumcuları Erman Toroğlu, 2-1 sona eren Kayserispor - Trabzonspor karşılaşmasını canlı yayında yorumladı.

Erman Toroğlu yaptığı değerlendirmede hatalı gol yiyen Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı eleştirdi. 

''ARKADAŞLARINA İHANET EDİYOR''

Erman Toroğlu, ''Uğurcan her zaman yaptığı gibi futbol ukalalığını, şımarıklığını yaptı. Olmaz bu. Böyle büyük kaleci olamazsın. Büyük kaleci böyle hatalar yapmayacak. Bu büyük kalecinin yapacağı hata değil. Bu futbol ukalalığıdır.'' dedi. 

Sözlerine devam eden Toroğlu, ''Konsantrasyon bozulamaz. Beşiktaş ile çekişiyorsun. Bütün arkadaşlarına ihanet ediyorsun. Gol yiyebilirsin, bacak arası da yiyebilirsin hepsine varım ama bunu yapamazsın. Buna hakkın yok." yorumunu yaptı. 

''KALECİLİK KABUL ETMİYOR''

Öte yandan Tolga Zengin ise yaptığı değerlendirmede, "Uğurcan maç içinde ayaklarını iyi kullanan bir kaleci ama orada onlara girmemeli. Kalecilik bölgesi bu tarz hareketleri kabul etmiyor. O anlamda daha dikkatli olması lazım, iyi de bir karşılaşma oynadı." sözlerini sarf etti. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery