Erman Toroğlu'ndan Halil Umut Meler yorumu!

Erman Toroğlu, A Spor'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki kritik maçı yönetecek Halil Umut Meler ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Toroğlu, Halil Umut Meler'in bu maçı çok istediğini düşünmediğini söyledi.
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Bu maçı Halil Umut Meler'in çok istediğini zannetmiyorum ben. Özellikle olaylardan sonra falan. Öyle bir maç ki... Belki de lig bitecek, belki de lig düğümlenecek falan. Bu çocuk zaten kötü günler geçirdi. Avrupa'da son idare ettiği maç çok iyi geçmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final falan vermeyi düşünüyorlarmış. Burada bir yara alırsa, orada da ters pozisyon olabilir. Onun için Halil Umut Meler'in bu maçı çok beklediğini ve istediğini zannetmiyorum."
Toroğlu, Halil Umut Meler'in bu maçı çok istediğini düşünmediğini söyledi.
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Bu maçı Halil Umut Meler'in çok istediğini zannetmiyorum ben. Özellikle olaylardan sonra falan. Öyle bir maç ki... Belki de lig bitecek, belki de lig düğümlenecek falan. Bu çocuk zaten kötü günler geçirdi. Avrupa'da son idare ettiği maç çok iyi geçmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final falan vermeyi düşünüyorlarmış. Burada bir yara alırsa, orada da ters pozisyon olabilir. Onun için Halil Umut Meler'in bu maçı çok beklediğini ve istediğini zannetmiyorum."
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