İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı Manchester City, 3-1'lik skorla kazandı.



Manchester City, 5. dakikada Jonh Stones'un attığı golle 1-0 öne geçti. Erling Haaland, 13. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Haaland, 25. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durum 3-0 oldu.



Manchester City, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.



Karşılaşma 75'e kadar 3-0'lık skorla devam ederken, bu dakika sahneye çıkan Kelechi Iheanacho maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.



HAALAND YİNE REKOR KIRDI



Karşılaşmada 2 gol atan Erling Haaland, ligde 32 gole ulaştı ve 38 maçlı bir Premier Lig sezonunda en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu. Premier Lig'de daha önce Muhammed Salah, 38 maçta 32 kez gol sevinci yaşamıştı. Andy Cole ve Alan Shearer da 42 maçta 34'er gol kaydetmişti.



Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Manchester City, 70 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibi sürdürdü. Leicester City, 25 puanda kaldı.



Manchester City, gelecek hafta Brighton deplasmanına konuk olacak. Leicester City sahasında Wolves ile karşılaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ