Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon Fransa

FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup eden Fransa, organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon Fransa
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30 Haziran 2024 23:42
Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya'yı 3-1 yenen Fransa şampiyon oldu.

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan final maçında Japonya ile Fransa karşılaştı.

Rakibini, 25-23, 18-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen Fransa, organizasyonu şampiyon tamamladı.

Organizasyonun üçüncülük maçında ise Polonya ile Slovenya mücadele etti. Rakibini 26-24, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden Polonya, organizasyonda üçüncü oldu.

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