Erik Lamela'dan sürpriz transfer: AEK

Arjantinli kanat oyuncusu Erik Lamela, Yunanistan ekiplerinden AEK'ye transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Erik Lamela'dan sürpriz transfer: AEK
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21 Temmuz 2024 15:39
Arjantinli kanat oyuncusu Erik Lamela, sürpriz bir transfere imza attı.

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK, Sevilla'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki Arjantinli yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin 3 yıllık olduğu ifade edildi.

32 yaşındaki Erik Lamela, geride kalan sezonda Sevilla'da çıktığı 19 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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