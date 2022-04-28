Ergin Ataman'ın beşinci Final Four'u

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde beşinci kez Final Four'a kaldı.



Ataman, lacivert-beyazlı takımı bu sezonun yanı sıra 1999-2000 (Suprolig), 2018-2019 ve 2020-2021'de de Final Four'a taşımıştı.



Deneyimli başantrenör, ayrıca İtalya ekibi Montepaschi Siena'nın başında da 2002-2003 sezonunda Final Four heyecanı yaşamıştı.





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