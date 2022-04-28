Ergin Ataman'ın beşinci Final Four'u

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde beşinci kez THY EuroLeague'de Final Four'da yer alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman'ın beşinci Final Four'u
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28 Nisan 2022 23:21
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde beşinci kez Final Four'a kaldı.

Ataman, lacivert-beyazlı takımı bu sezonun yanı sıra 1999-2000 (Suprolig), 2018-2019 ve 2020-2021'de de Final Four'a taşımıştı.

Deneyimli başantrenör, ayrıca İtalya ekibi Montepaschi Siena'nın başında da 2002-2003 sezonunda Final Four heyecanı yaşamıştı.

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