Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'dan alıyor: Motley!

Panathinaikos ile Turkish Airlines Euroleague'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'da forma giyen Johnathan Motley ile oldukça yakından ilgileniyor.



İki sezondur Fenerbahçe Beko forması giyen ve performansıyla başka takımlarında dikkatini çekmeyi başaran Johnathan Motley, sarı-lacivertli ekiple sözleşmesinin son senesine girdi.



ERGİN ATAMAN İKNA ETTİ



Fenerbahçe Beko ile henüz anlaşma masasına oturmayan Johnathan Motley için Panathinaikos Koçu Ergin Ataman devreye girdi ve deneyimli pivotu Yunanistan'da forma giymeye ikna etti.



SEZON İSTATİSTİKLERİ



Lokomotiv Kuban'dan ayrılan ve Fenerbahçe Beko'ya imza atan Motley, bu sezon sarı-lacivertli forma ile EuroLeague'de 36 maça çıkan 2.06'lık pivot; 11.2 sayı, 4.2 ribaunt, 1.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.





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