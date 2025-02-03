Ergin Ataman'dan Fenerbahçe maçı öncesinde açıklama

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe maçı öncesinde açıklama
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03 Şubat 2025 20:59
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sloukas'ın maç kadrosuna yer alacağını açıklayan Ataman, "Sloukas'ın durumu iyi. Takımın geri kalanıyla birlikte antrenman yaptı ve Fenerbahçe maçı için hazır olacak. Kostas Antetokounmpo takımda olmayacak, onu dışarıda bıraktım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadrosu olduğuna değinen Ataman, "Fenerbahçe'nin Nigel Hayes-Davis gibi harika oyuncusu var, Marko Guduric mükemmel oynuyor, Nicolo Melli, Sertaç Şanlı. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Son birkaç haftadır aldıkları sonuçlarla özgüven kazandılar. Kızılyıldız'ı 20 bin taraftarın önünde yendiler, Olympiakos'u kendi sahalarında yendiler. Çok iyi bir takımlar." sözlerini sarf etti.
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