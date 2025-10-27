Erencan Yardımcı'ya 3 maç men cezası!

Eintracht Braunschweig forması giyen Erencan Yardımcı, 3 maç men cezası aldı.



Almanya Futbol Federasyonu, Hannover 96 maçında rakibi Boris Tomiak'ın boğazını sıktığı gerekçesiyle 23 yaşındaki futbolcuya 3 maç men cezası verildiğini açıkladı.



Eintracht Braunschweig Teknik Direktörü Heiner Backhaus da Hannover 96 maçının ardından yaptığı açıklamada Erencan Yardımcı'ya para cezası verileceğini açıklamıştı.



Genç futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yaşananlardan dolayı gerçekten üzgünüm ve bunun sonuçlarının herkesi etkilediğinin farkındayım. Böylesine önemli bir maçta, sahada duygularımın etkisinde kontrolümü kaybettim ve takımımı böylesine kritik bir maçta yüzüstü bıraktım. Takım arkadaşlarım, teknik ekip ve her durumda arkamda duran taraftarımızdan içtenlikle özür diliyorum. Bu hatadan gerekli dersleri çıkaracağım ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için her gün daha sıkı çalışacağım. Desteğiniz, sabrınız ve güveniniz için içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Hoffenheim'dan bu sezon Eintracht Braunschweig'a kiralanan Erencan Yardımcı, Alman ekibinde bu sezon 11 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.



