Eren Şafak: 'Galibiyete çok fazla ihtiyacımız vardı'

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Tuzlaspor'un teknik direktörü Eren Şafak maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak da maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Rakibimiz ligin en çok koşan, en çok ikili mücadele kazanıp oyunu pozitif yönde oynayan takımlardan biriydi. Maçtan önce mücadele gücünün çok yüksek olacağını tahmin ediyorduk." dedi.



Şafak, ikinci yarıda kırmızı kartın olmasıyla daha hücuma yönelik bir oyun oynadıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Maça da iyi başladık daha oyunun belli dönemlerinde oyundan düştük, ikinci yarıda tekrar toparladık bu sırada kırmızı kart oldu. Ardından gelen gol, daha sonra bazı talihsiz sakatlıklar özellikle sol taraf için bizi biraz sıkıntıya soktu. İki sebepten dolayı oyuncu değişiklikleri ister istemez geriye doğru çekilmemize sebep oldu. Daha sonra duran toptan bir gol yedik, ardından çok iyi reaksiyon verdik. Çok güzel bir galibiyet aldık, galibiyete çok fazla ihtiyacımız vardı. Daha öz güvenimizin yerine gelebilmesi için bu galibiyete ihtiyacımız vardı, bunu başardığımız için mutluyuz. Çok fazla hata yaptık, hatalarımızdan da ders çıkartacağız."





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