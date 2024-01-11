Eren Elmalı: ''Maçı daha erken bitirebilirdik''

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Eren Elmalı, Samsunspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eren Elmalı: ''Maçı daha erken bitirebilirdik''
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11 Ocak 2024 22:29
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Eren Elmalı, 2-1 kazanılan Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Eren Elmalı galibiyeti yorumlayarak, "Hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir 3 puandı. maçı daha erken bitirebilirdik ama son dakikalarda işi zora soktuk. Zorlu haftalar bizi bekliyor. Tek hedefimiz kazanıp yolumuza devam etmek." dedi.

Eren Elmalı son olarak, "Saha dışında olan iletişim önemli. Kadroda değişiklik olabilir. Çok çalışıp elimizden geleni yapıyoruz. Gol yememek tabii ki önemli." sözlerini sarf etti.

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