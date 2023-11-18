Eren Dinkçi'nin tercihi Türk Milli Takımı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen Eren Dinkçi, gözünü milli takıma çevirdi. 21 yaşındaki forvet oyuncusu, Türkiye A Milli Takım forması giymek istiyor.



Almanya Bundesliga'nın ilk 11 haftasında Eren Dinkçi gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı. Werder Bremen'den kiralık olarak Heidenheim'a giden Eren Dinkçi, 5 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösterdi. 11 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan genç futbolcunun hedefi ise A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek. Attığı 5 golle takımının en golcü 3 futbolcusundan birisi olan Eren Dinkçi, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da 1 maç görev almıştı. U20 kategorisinde Almanya formasını terleten Eren Dinkçi, Türkiye'den teklif gelmesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak.



Daha önce gösterdiği performansla dikkat çeken Eren Dinkçi'nin adı geçtiğimiz dönemlerde bir süre İtalya'nın dev ekipleri Juventus ve Inter ile de anılmıştı. Sezon sonuna kadar Heidenheim forması giyecek 21 yaşındaki golcü, Werder Bremen'e dönecek.

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