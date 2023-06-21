Erden Timur'un asıl hedefi Christian Pulisic

Galatasaray'da Londra çıkarması başlıyor... Daha önce Erden Timur çıktığı Avrupa seferinde İngiltere'de günlerce kalmıştı. Buradaki detay özellikle bu sezon gösterdikleri performanslarla dikkat çeken Sacha Boey ile Victor Nelsson'a olan ilgiydi.
ERDEN TİMUR'UN HEDEFİ BAŞKA
Timur aslında oyuncu almak için gitti imajıyla bir yandan kendi yıldızları için pazarlıklar yaptı.
Nicolo Zaniolo'nun da adı İngilizler'le anılırken görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. Ancak 3 isimden Ada'ya en yakın isim olarak Boey gözüküyor. Arsenal, Fransız sağ beke en ciddi ilgiyi gösteren kulüp.
Görüşmeler ve temaslar devam ederken Sarı-Kırmızılı yönetim bu kez Londra çıkarmasında yıldız avına çıkacak. Cim Bom, Chelsea forması giyen iki genç yıldız için İngiltere'ye gidiyor.
TRANSFERDE UMUTLULAR
Maviler'in 20 yaşındaki forveti David Datro Fofana ile ilgilenen Galatasaray, asıl bombayı ise Christian Pulisic'le patlatmayı planlıyor. 24 yaşındaki ABD'li futbolcuyla ara transfer döneminden beri görüşen Sarı-Kırmızılılar, bu transferden çok umutlu. Londra'da Chelsea yetkilileriyle bu hafta yapılacak görüşmeden olumlu sonuç alınması durumunda, oyuncu cephesinde herhangi bir sorun yaşanmayacağı belirtiliyor.
ASIL HEDEF: PULISIC
Mutsuz olduğu Chelsea'den ayrılmak isteyen Pulisic'in çok sayıda talibi bulunuyor. Ancak Galatasaraylı yöneticiler, daha önceden görüşülen ve belirli bir aşama kaydedilen genç süperstarın Cim Bom'a çok sıcak baktığını dile getiriyor.
Aslan'ın hedefi, yeni sezonda Mertens'in yerine 10 numarada Pulisic'i kullanmak. İşler kulübün planladığı gibi giderse Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi elemelerine Icardi, Zaniolo, Pulisic, Kerem'li hücum hattıyla başlayabilir.
ERDEN TİMUR'UN HEDEFİ BAŞKA
Timur aslında oyuncu almak için gitti imajıyla bir yandan kendi yıldızları için pazarlıklar yaptı.
Nicolo Zaniolo'nun da adı İngilizler'le anılırken görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. Ancak 3 isimden Ada'ya en yakın isim olarak Boey gözüküyor. Arsenal, Fransız sağ beke en ciddi ilgiyi gösteren kulüp.
Görüşmeler ve temaslar devam ederken Sarı-Kırmızılı yönetim bu kez Londra çıkarmasında yıldız avına çıkacak. Cim Bom, Chelsea forması giyen iki genç yıldız için İngiltere'ye gidiyor.
TRANSFERDE UMUTLULAR
Maviler'in 20 yaşındaki forveti David Datro Fofana ile ilgilenen Galatasaray, asıl bombayı ise Christian Pulisic'le patlatmayı planlıyor. 24 yaşındaki ABD'li futbolcuyla ara transfer döneminden beri görüşen Sarı-Kırmızılılar, bu transferden çok umutlu. Londra'da Chelsea yetkilileriyle bu hafta yapılacak görüşmeden olumlu sonuç alınması durumunda, oyuncu cephesinde herhangi bir sorun yaşanmayacağı belirtiliyor.
ASIL HEDEF: PULISIC
Mutsuz olduğu Chelsea'den ayrılmak isteyen Pulisic'in çok sayıda talibi bulunuyor. Ancak Galatasaraylı yöneticiler, daha önceden görüşülen ve belirli bir aşama kaydedilen genç süperstarın Cim Bom'a çok sıcak baktığını dile getiriyor.
Aslan'ın hedefi, yeni sezonda Mertens'in yerine 10 numarada Pulisic'i kullanmak. İşler kulübün planladığı gibi giderse Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi elemelerine Icardi, Zaniolo, Pulisic, Kerem'li hücum hattıyla başlayabilir.
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