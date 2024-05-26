Erden Timur'dan flaş açıklama!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Konyaspor maçı öncesi konuştu.
Timur, sarı kırmızılı kafilesinin stadyuma doğru hareket ettiği sırada kısa bir açıklama yaptı.
Erden Timur yaptığı açıklamada, "Artık son 90 dakika. Herkes için hayırlısı olacak." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Konyaspor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Timur, sarı kırmızılı kafilesinin stadyuma doğru hareket ettiği sırada kısa bir açıklama yaptı.
Erden Timur yaptığı açıklamada, "Artık son 90 dakika. Herkes için hayırlısı olacak." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Konyaspor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
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