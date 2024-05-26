Erden Timur'dan flaş açıklama!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Konyaspor maçı öncesi kıs bir açıklama yaptı.

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Erden Timur'dan flaş açıklama!
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26 Mayıs 2024 17:20
Son güncelleme 26 Mayıs 2024 17:21
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Konyaspor maçı öncesi konuştu.

Timur, sarı kırmızılı kafilesinin stadyuma doğru hareket ettiği sırada kısa bir açıklama yaptı.

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Artık son 90 dakika. Herkes için hayırlısı olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Konyaspor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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