Erden Timur: 'Angelino 3-4 takımla görüşüyor'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kadroda düşünülmeyen Angelino ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Erden Timur yaptığı açıklamada, "Menajerleri görüşüyor. Bize gelen bir bilgi yok. 3-4 takım istiyor, onu biliyorum." dedi.
Erden Timur ayrıca, "Benim bir takım ismi vermem doğru olmaz. Bir takımda karar kılarlarsa... Bir de Lepzig'in görüşü olacaktır. Ondan sonra olacaktır." ifadelerini kullandı.
Erden Timur yaptığı açıklamada, "Menajerleri görüşüyor. Bize gelen bir bilgi yok. 3-4 takım istiyor, onu biliyorum." dedi.
Erden Timur ayrıca, "Benim bir takım ismi vermem doğru olmaz. Bir takımda karar kılarlarsa... Bir de Lepzig'in görüşü olacaktır. Ondan sonra olacaktır." ifadelerini kullandı.