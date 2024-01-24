Erden Timur: "Angelino 3-4 takımla görüşüyor"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kadroda düşünülmeyen Angelino ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur: 'Angelino 3-4 takımla görüşüyor'
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24 Ocak 2024 18:22
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kadroda düşünülmeyen Angelino ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Menajerleri görüşüyor. Bize gelen bir bilgi yok. 3-4 takım istiyor, onu biliyorum." dedi.

Erden Timur ayrıca, "Benim bir takım ismi vermem doğru olmaz. Bir takımda karar kılarlarsa... Bir de Lepzig'in görüşü olacaktır. Ondan sonra olacaktır." ifadelerini kullandı.

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