Erdem Can: ''Sonucu küçük detaylar belirliyor''

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, mağlup olunan Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Erdem Can, "Günün sonunda tabii ki küçük detaylar karar veriyor maçın sonucuna. Daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Kendimizi tekrar inşa etmeye çalışıyoruz. Maçı küçük detaylar belirliyor günün sonunda." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Erdem Can, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Erdem Can, ''Oyuncularım son saniyeye kadar inanılmaz savaştılar. Oyun planına sadık kaldılar. Savunmada hayli agresiftik. Küçük detaylar sonucu belirledi. Hücumda bazı boş şutları değerlendiremedik. Böyle zor maçlarda tek pozisyon belirleyici olabiliyor. Sanırım 5. maçımız, üçlük yüzdesinde 30'un altında kaldığımız. Boş şutların kaçması ritmimizi de bozuyor. Bildiğiniz gibi bazı oyuncularımız sakatlıktan dönüyorlar. Onları oyun planımızda yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Oyuncularım gayet iyi mücadele ettiler. EuroLeague uzun bir maraton. Her şey çok çabuk değişebilir. Daha iyi olacağız." dedi.



''FİZİKLİ 3 NUMARALAR ÖNEMLİ FAKTÖR''



Sözlerine devam eden başarılı koç, ''Mike Daum aslında 4 numaramız ama tüm 3 numara oyuncularımız sakat, rakibimiz de büyük 3 numaralarla oynuyor. EuroLeague'de fizikli 3 numaraların olması önemli faktördür. Daum'u orijinal pozisyonu dışında oynatıyoruz. Bu da sahada topa yön veren bir oyuncumuzun eksilmesine yol açıyor. Aynı zamanda şut tehdidi olmayan, devşirme bir 4 numarayla sahada kaldığımız için alan yönetimi konusunda biraz yoruluyoruz. İkinci bir kısamızın çıkamaması konusunda en büyük faktör bir üçüncü uzunu sahada tutmak zorunda kalmamız, eşleşmelerden ötürü. Kısaların ritme girmesi için şutların girmesi önemli bir faktör. Dış şut isabeti olmadıkça rakip daha çok kapanıyor. İlk yarıda 25'te 20 gibi bir iki sayı yüzdesiyle oynuyorduk, rotasyon dar olduğu için bu yüzde düştü. Dış atışlarda 20'de 4 gibi bir yüzde olunca bu tabii ki yaratıcıları, kısaları etkiliyor. Kısanın skorerliği sahayı açmanızla doğru orantılı. Görmediğimiz bir unsur değil bu. Sahanın içindeki dinamikler, başka türlü hareket etmemenize yol açabiliyor.'' ifadelerini kullandı.





''ANA ÇERÇEVE BU''



Erdem Can son olarak, ''Ante Zizic ve Tibor Pleiss gibi oyuncular belli hacim kaplayan oyuncular rotasyonda. Onları kullanmaya ihtiyacımız oluyor. İhtiyaç olunca da tam söylediğimiz şey, 4 numarayı 3 numara gibi kullanıyoruz. Maçın başında Elijah Bryant ve Rodrigue Beaubois erken 2 faul aldı. Kısa rotasyonumuz zaten sakatlıktan döndü. Oyuncuların maç sonunda diri kalması için Tibor ve Ante'yi kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunlar da rotasyon içinde önemli olan hacmi olan oyuncular. O hacmin karşılığını sahada beklentiyle şey yapıyorsunuz. O da daha sakatlıktan tam dönmediği için... İnsanların şöyle bir beklentisi olabilir; bir oyuncuyu oynuyor, haydi onu 40 dakika oynat, bu ne yazık ki içerideki dinamik öyle değil. O rotasyonu yapamadığımız için yorgunluğun etkisiyle uzunumuz da savunmada, hücumda hatalar yaptı. Ana çerçeve bu." değerlendirmesini yaptı.





