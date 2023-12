Erdem Can: ''Kazanarak yeni seriye başlamamız gerek''

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında perşembe günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, derbiyi kazanarak yeni bir galibiyet serisine başlamaları gerektiğini belirtti.



Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde, başantrenör Can ile Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'nın Fenerbahçe Beko maçına ilişkin açıklamalarına yer verildi.



Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kazandığını hatırlatan Erdem Can, "İyi bir ritimleri var. Bizim de tekrar kazanarak yeni bir seriye başlamamız gerekiyor. Sahamızda sert ve agresif mücadele etmemiz önemli olacak." ifadelerini kullandı.



Son dönemde sergiledikleri performanstan memnun olmadıklarını aktaran Beaubois ise "Fenerbahçe Beko'ya karşı oynadığımız maçlar her zaman özeldir, bu yüzden bir araya gelip mücadele etmemiz ve kazanmak adına elimizden geleni yapmamız için bir fırsat olacak." şeklinde görüş belirtti.





