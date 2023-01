Erdem Can'dan Anadolu Efes maçı açıklaması

Türk Telekom Başantenörü Erdem Can, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'dan sonra bir diğer THY EuroLeague takımı Anadolu Efes'i de yarın karşılaşacakları maçta yenmek istediklerini belirtti.



Erdem Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.



Anadolu Efes'in son 2 yılın THY Avrupa Ligi şampiyonu olduğunu hatırlatan Can, "Avrupa tarihinde bunu başaran üçüncü kulüp. Üst üste üçüncü şampiyonluk alan ilk kulüp olma hedefiyle yola çıktılar. Çok ciddi bir bütçeyle, önemli bir kadro kurdular. Anadolu Efes, Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine sahip. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Bu tarz maçlar bizim için iyi bir test oluyor. Mental ve teknik olarak hazırlığımızı doğru yaptık." dedi.



Türkiye'yi EuroLeague'de temsil eden bir diğer takım olan Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda mağlup etme başarısı gösteren lacivert-beyazlıların başantrenörü, "Anadolu Efes'i de yenmek için sahaya çıkacağız. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi, Avrupa'nın en üst düzey liglerinden biri. Geçmiş yıllarda birkaç takım bazı sorunlardan dolayı ligden erken kopuyordu. Bu sene bütün takımlar çok ciddi mücadele veriyor. Çok sert ve üst seviyede bir basketbol oynanıyor. İlk günden beri herhangi bir sıralama hedefi olmaksızın kendi oynayacağımız basketbolla var olan kulüp kültürünü geliştirmek istiyoruz. Hedefimiz, olabildiğimiz en iyi yerde olmak." ifadelerini kullandı.



"Son iki maçta verilen kararlar etkili oldu"



Erdem Can, ligdeki Galatasaray Nef ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenildikleri maçlardaki hakem kararlarını eleştirdi.



Ligde son iki maçta mağlup olan başkent ekibinin başantrenörü Can, "Ligde kaybettiğimiz son iki maçta da bizim oynadığımız basketbolun dışında, verilen kararların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyoruz ama bunu da belirtmeliyiz. Adil ve mantıklı bir yapının olması gerekiyor. Bizim hedefimiz sahada doğru basketbolu oynamak. Kulüp olarak sahada doğru duruşu göstermek istiyoruz. Aynı durumu herkesten de bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Lider olarak grubu tamamlamak çok önemli"



Erdem Can, 7Days Avrupa Kupası B Grubu'nda ilk yarıyı lider tamamladıklarını, bu başarıyı ikinci devreye de taşımaları gerektiğini aktardı.



Ligde ve Avrupa'da iyi sonuçlar aldıklarını belirten Can, "Ankaralı basketbolseverlerin bizim oynadığımız her maçta salona gelmelerini ve doldurmalarını çok istiyoruz. Rakibi değil de Türk Telekom'u izlemeye gelmeleri önemli. Bunu başarırsak, zaten bir üst seviyeye çıkarız. Avrupa Kupası çok ciddi bir lig. Lider olarak grubu tamamlamak çok önemli. Önemli olan şu anki liderlik değil, onu koruyabilmek. Aynı mücadeleyi vereceğiz. Çok daha sert bir ikinci yarı bizi bekliyor." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ