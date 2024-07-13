Ercan Taner: ''Keyifle Immobile'yi seyret''

Spor yazarı Ercan Taner, Beşiktaş'ın Ciro Immobile transferini yorumladı.
Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro İmmobile transferi artık geri sayımda. Sözcü Spor Yazarı Ercan Taner, üç soruda bu transferi değerlendirdi. Taner, İtalyan golcünün transferini olumlu karşılarken, tecrübeli yıldızın özelliklerinin Beşiktaş'a tam uyacağını söyledi.
İşte Ercan Taner'in o yazısı;
GOMEZ-ICARDI ETKİSİ YAPAR MI?
"Ciro İmmobile 2019-2020 sezonunda kariyerinin zirvesini yaptı. Attığı 36 golle dünyada Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Çok elit bir golcü. Lazio kariyerine baktığımızda, uzun yıllar başarıyla oynadı. 340 maça çıkmış, 207 gol 54 asist.
Maç başı iki gol ortalamasına yaklaşan bir santrfordan bahsediyoruz. İtalya Serie A'dan yolu geçen oyuncuların bizim ligde çok iş yaptığına tanık olduk. Gomez, Hamsik, Mertens, İcardi, Dzeko... İtalya liginden al, keyifle oyuncuyu seyret. Son yıllar bize bunu gösterdi."
IMMOBILE DOĞRU İSİM Mİ?
"Oyun içi liderliği ayrı bir yeteneği. Maçların en kritik anlarında, işler zor giderken soğukkanlılığını asla kaybetmeyen bir golcü izleyeceğiz Beşiktaş formasıyla. Mario Gomez'den sonra en isabetli transferi gerçekleştirdi diyebilirim Kara Kartal için..."
SEMİH'İN ÖNÜ KAPANIR MI?
"Cenk Tosun'la anlaşma sağlanmadı. Bu da Semih Kılıçsoy'un büyük bir ihtimalle Immobile ile beraber oyun içinde görev alabileceğini gösteriyor. Ben Van Bronchorst'un onu kanata monte edeceğini sanmıyorum. Çift santrfora yakın bir oyun sistemle Beşiktaş'ı görürsek şaşırmayalım. Aynı şekilde Rafa Silva da İmmobile'ye gol yollarında çok yardımcı olacaktır."
Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro İmmobile transferi artık geri sayımda. Sözcü Spor Yazarı Ercan Taner, üç soruda bu transferi değerlendirdi. Taner, İtalyan golcünün transferini olumlu karşılarken, tecrübeli yıldızın özelliklerinin Beşiktaş'a tam uyacağını söyledi.
İşte Ercan Taner'in o yazısı;
GOMEZ-ICARDI ETKİSİ YAPAR MI?
"Ciro İmmobile 2019-2020 sezonunda kariyerinin zirvesini yaptı. Attığı 36 golle dünyada Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Çok elit bir golcü. Lazio kariyerine baktığımızda, uzun yıllar başarıyla oynadı. 340 maça çıkmış, 207 gol 54 asist.
Maç başı iki gol ortalamasına yaklaşan bir santrfordan bahsediyoruz. İtalya Serie A'dan yolu geçen oyuncuların bizim ligde çok iş yaptığına tanık olduk. Gomez, Hamsik, Mertens, İcardi, Dzeko... İtalya liginden al, keyifle oyuncuyu seyret. Son yıllar bize bunu gösterdi."
IMMOBILE DOĞRU İSİM Mİ?
"Oyun içi liderliği ayrı bir yeteneği. Maçların en kritik anlarında, işler zor giderken soğukkanlılığını asla kaybetmeyen bir golcü izleyeceğiz Beşiktaş formasıyla. Mario Gomez'den sonra en isabetli transferi gerçekleştirdi diyebilirim Kara Kartal için..."
SEMİH'İN ÖNÜ KAPANIR MI?
"Cenk Tosun'la anlaşma sağlanmadı. Bu da Semih Kılıçsoy'un büyük bir ihtimalle Immobile ile beraber oyun içinde görev alabileceğini gösteriyor. Ben Van Bronchorst'un onu kanata monte edeceğini sanmıyorum. Çift santrfora yakın bir oyun sistemle Beşiktaş'ı görürsek şaşırmayalım. Aynı şekilde Rafa Silva da İmmobile'ye gol yollarında çok yardımcı olacaktır."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU