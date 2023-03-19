Enner Valencia, tarihe geçti!

Enner Valencia, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı ve bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia, tarihe geçti!
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19 Mart 2023 21:25
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, sarı lacivertli kulübün tarihine geçti.

Enner Valencia, Corendon Alanyaspor deplasmanında attığı 2 golle birlikte bu sezon resmi maçlardaki toplam gol sayısını 29'a yükseltti.

Ekvardorlu oyuncu, Alex de Souza'nın 28 golle bir sezonda Fenerbahçe için en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu da geçmiş oldu.

33 yaşındaki Valencia, bu sezon oynadığı 35 resmi maçta 29 golün yanısıra 4 de asist yaptı.

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