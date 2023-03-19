Enner Valencia, tarihe geçti!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, sarı lacivertli kulübün tarihine geçti.



Enner Valencia, Corendon Alanyaspor deplasmanında attığı 2 golle birlikte bu sezon resmi maçlardaki toplam gol sayısını 29'a yükseltti.



Ekvardorlu oyuncu, Alex de Souza'nın 28 golle bir sezonda Fenerbahçe için en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu da geçmiş oldu.



33 yaşındaki Valencia, bu sezon oynadığı 35 resmi maçta 29 golün yanısıra 4 de asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ