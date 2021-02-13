Enner Valencia: "Takıma güvenin, şampiyon olacağız"

Enner Valencia, yoğun fikstürde her takımın zaman zaman kayıp yaşadığını söyledi, "Önemli olan sezon sonu zirvede olmak. Bunu da başaracağız" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia: 'Takıma güvenin, şampiyon olacağız'
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13 Şubat 2021 14:06
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, iki mağlubiyetle yıkılmayacaklarını, önemli olanın sezon sonunda hedefe ulaşmak olduğunu söyledi.

Yoğun bir fikstürde zaman zaman kayıplar olacağını belirten Ekvadorlu yıldız, "Her takım bunu yaşıyor. Biz de bazen takılabiliyoruz. Özellikle bu ay çok yoğun geçti. Önemli olan sezon sonunda nerede olduğunuzdur. İyi ekibiz, kaliteli oyunculara sahibiz, her şeyi vereceğiz. Ligde şu anda zirveye ortağız, en üstlerde olmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



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