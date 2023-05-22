Enner Valencia gün sayıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 28 golle gol krallığında ilk sırada olan Enner Valencia, krallığa ilerliyor.
En yakın rakibiyle gol farkı fazla olan Ekvadorlu yıldız 2 hafta sonra bir futbol mucizesi olmazsa krallık tacını takacak.
Fenerbahçe'de son olarak 2010-11 sezonunda Alex de Souza 28 golle zirveyi kapmıştı. Kanarya, 11 sezon sonra takımından yeni bir gol kralı çıkarmaya hazırlanıyor.
En yakın rakibiyle gol farkı fazla olan Ekvadorlu yıldız 2 hafta sonra bir futbol mucizesi olmazsa krallık tacını takacak.
Fenerbahçe'de son olarak 2010-11 sezonunda Alex de Souza 28 golle zirveyi kapmıştı. Kanarya, 11 sezon sonra takımından yeni bir gol kralı çıkarmaya hazırlanıyor.