Enner Valencia gün sayıyor!

Süper Lig'de 28 golle gol krallığında ilk sırada olan Enner Valencia, bir futbol mucizesi olmazsa 2 hafta sonra krallık tacını takacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia gün sayıyor!
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22 Mayıs 2023 11:00
Spor Toto Süper Lig'de 28 golle gol krallığında ilk sırada olan Enner Valencia, krallığa ilerliyor.

En yakın rakibiyle gol farkı fazla olan Ekvadorlu yıldız 2 hafta sonra bir futbol mucizesi olmazsa krallık tacını takacak.

Fenerbahçe'de son olarak 2010-11 sezonunda Alex de Souza 28 golle zirveyi kapmıştı. Kanarya, 11 sezon sonra takımından yeni bir gol kralı çıkarmaya hazırlanıyor. 
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