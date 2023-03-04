Enner Valencia'dan sözleşme ve transfer sözleri

Fenerbahçeli Enner Valencia, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu..

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia'dan sözleşme ve transfer sözleri
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04 Mart 2023 21:28
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Enner Valencia, Yukatel Kayserispor maçı sonrası açıklamalarsa bulundu.

Kayserispor'un zor bir rakip olduğunu söyleyen Valencia "Üç puan için mutluyum. Zor bir rakibe karşı oynadık ama biz üzerimize düşeni yaptık." dedi.


Golleriyle ilgili konuşan Ekvadorlu futbolcu "Umarım gollerim devam eder ve sık sık röportaj yaparız. Takım iyi gittiği sürece ben de mutluyum. Bu galibiyeti yanımızda olmayan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesinin bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Valencia "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım." açıklamasını yaptı.

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