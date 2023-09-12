Enner Valencia'dan sözleşme itirafı!

Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia, verdiği röportajda Brezilya ekibiyle sözleşmesi için bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia'dan sözleşme itirafı!
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12 Eylül 2023 16:47
Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia, özel bir röportaj verdi.

Ekvadorlu golcüye temmuz ayında Internacional'e katılmasından 4 ay önce Brezilya ekibiyle sözleşme imzaladığı ve bu durumu neden sakladığı soruldu.

Valencia, bu soru karşısında, "Internacional ile uzun süre konuştuk ve önceki kulübüme olan saygımızdan dolayı aramızdakiler hakkında konuşmadık. Çok saygılıydılar. Benim açımdan hiçbir şey ortaya çıkmayacaktı. Bu yüzden röportaj vermeyi bıraktım, yoksa bir şeyler ortaya çıkabilirdi. Burada çok mutluyum" cevabını verdi.

Fenerbahçe'de 2020-2023 arası forma giyen Enner Valencia, çıktığı 116 maçta 59 gol attı ve 21 asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, yeni takımı Internacional'de ise 12 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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