Enner Valencia'dan geleceğine ilişkin açıklama

4 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Enner Valencia, ülkesi Ekvador'da bir radyo programına konuk oldu ve geleceğine ilişkin konuştu.diyen Valencia, geride kalan sezondan memnun olmadığını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu,sözlerini kullandı.Sahada kendisini en rahat nerede hissettiği sorulan Valencia,dedi.Valencia, son olarak Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe, iki sezondur takımda forma giyen Enner Valencia için 4 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Sarı-lacivertlilere şu ana kadar ulaşan transfer teklifleri ise 1-2 milyon euro civarında.