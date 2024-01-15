Enis Destan performansı ile göz doldurdu

Paul Onuachu'nun, Afrika Uluslar Kupası'na katılmasıyla birlikte Trabzonspor'da maça ilk 11 başlayan Enis Destan etkili bir performans gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Enis Destan performansı ile göz doldurdu
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15 Ocak 2024 10:04
Paul Onuachu'nun yokluğunda Enis Destan ilk 11'de forma şansı buldu.

Bu sezon ikinci kez bir maça 11'de başlayan 21 yaşındaki forvet, ön tarafta çok çalışmasına rağmen skora etki edemedi. Öte yandan ceza sınırında olan Enis, Antalyaspor karşılaşmasını kartsız şekilde tamamladı.

Başarılı oyuncu, önümüzdeki hafta Papara Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

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