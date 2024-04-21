Enis Destan: 'Daha fazla atabilirdik'

Trabzonsporlu Enis Destan, Kayserispor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
Enis Destan, "Ligin en zor deplasmanlarından birindeydik ve 3 puanla çıkmak bizi mutlu etti. Antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonlardan gol atmak bizi çok daha mutlu etti. Daha fazla da gol atabilirdik. Analizleri yapıp önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.
Golcü futbolcu, "Kafa topları en önemli özelliklerimden bir tanesi. Bunları antrenmanlarda çok çalışıyorum. Diğer özelliklerimi de geliştirmek istiyorum." diye konuştu.
Enis Destan, "Ligin en zor deplasmanlarından birindeydik ve 3 puanla çıkmak bizi mutlu etti. Antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonlardan gol atmak bizi çok daha mutlu etti. Daha fazla da gol atabilirdik. Analizleri yapıp önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.
Golcü futbolcu, "Kafa topları en önemli özelliklerimden bir tanesi. Bunları antrenmanlarda çok çalışıyorum. Diğer özelliklerimi de geliştirmek istiyorum." diye konuştu.