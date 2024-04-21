Enis Destan: "Daha fazla atabilirdik"

Trabzonspor forması giyen Enis Destan, Kayserispor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enis Destan: 'Daha fazla atabilirdik'
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20 Nisan 2024 21:19
Son güncelleme 21 Nisan 2024 00:11
Trabzonsporlu Enis Destan, Kayserispor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Enis Destan, "Ligin en zor deplasmanlarından birindeydik ve 3 puanla çıkmak bizi mutlu etti. Antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonlardan gol atmak bizi çok daha mutlu etti. Daha fazla da gol atabilirdik. Analizleri yapıp önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

Golcü futbolcu, "Kafa topları en önemli özelliklerimden bir tanesi. Bunları antrenmanlarda çok çalışıyorum. Diğer özelliklerimi de geliştirmek istiyorum." diye konuştu. 

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