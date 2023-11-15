Endrick: "Partilerden nefret ediyorum"

Real Madrid'in Palmeiras'tan 37 milyon €'ya kadrosuna kattığı Endrick, açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Endrick: 'Partilerden nefret ediyorum'
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15 Kasım 2023 20:34
Real Madrid'in Palmeiras'tan 37 milyon €'ya kadrosuna kattığı Endrick, açıklamalarda bulundu.

Endrick yaptığı açıklamada, "Partilere gitmekten nefret ediyorum. Tartışmalara karışmayı sevmiyorum. Dışarı çıkmaktan hoşlanmıyorum. Müzikle aram pek iyi değil. İmajımı kirletecek her şeyden uzak duruyorum. Yemek yemek için restorana gitmek ve ailemle bir şeyler yapmak gibi daha basit zevklerim var." dedi.

Genç oyuncu, "Tanrıya şükür yapmak istediğim birçok şeyi deneyimledim. Sadece gürültü yapmadan çalışıyorum. böyle bir zihniyete sahip olduğum için tanrıya şükrediyorum. Real Madrid ile sözleşme imzaladım. Brezilya ile Güney Amerika'nın en iyi kulübünde oynuyorum. Tüm bunlar genç bir çocuk için büyük şans." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Palmeiras'tan 37 milyon €'ya sözleşme imzaladığı genç yıldız 2024 yılında İspanyol devine katılacak. Bu sezonu mevcut kulübü Palmeiras'ta geçirecek.

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