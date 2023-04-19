Emrecan Uzunhan'dan geleceği için açıklama

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a kiraladığı Emrecan Uzunhan, İstanbulspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili konuştu.



Sezon sonunda Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Emrecan Uzunhan, "Sezon sonu için bir planım yok. Her hafta iyi oynamak zorundayım, takıma yardım etmeye çalışıyorum." dedi.



22 yaşındaki defans oyuncusu "Süper Lig tecrübem yok, bu ligi de layıkıyla oynayacağım ve Beşiktaş'a en iyi şekilde geri döneceğim." diyerek sözlerini tamamladı.





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