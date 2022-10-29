Emre Taşdemir: 'Yaşadıklarımı anlatamıyorum'

Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Emre Taşdemir maç sonu açıklamalarda bulundu.



Golüyle ilgili görüşü sorulan Emre Taşdemir "Bu duygunun tarifi yok. Hayatımda giydiğim en özel formalardan (Cumhuriyet Bayramı) bir tanesi ve gol de attım. Duygularımın tarifi yok, inşallah daha sonra anlatırım." dedi.



Emre Taşdemir ayrıca "Bütün hafta galibiyete odaklandık. Okan Hoca'ya bana şans verdiği için teşekkür ederim." diye konuştu.



