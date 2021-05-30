Emre Mor'un aklı hala Galatasaray'da

Yaptığı bireysel antrenmandan bir kare paylaşan Emre, hâlâ Galatasaray eşofman takımlarını kullanması dikkat çekti.

, Fotoğraf; AA
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Emre Mor'un aklı hala Galatasaray'da
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30 Mayıs 2021 12:09
2019-20 sezonunun ilk yarısında büyük umutlarla Galatasaray'a kiralık olarak gelen Emre Mor performansıyla hayal kırıklığı yaratmış ve devre arasında Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmıştı.

Kariyerini İspanyol ekibi Celta Vigo'da sürdüren 23 yaşındaki futbolcu yeni sezona bomba gibi girmek adına şimdiden çalışmalarına başladı.

Sosyal medya hesabından bireysel antrenmanlar yaptığını paylaşan milli oyuncunun, hâlâ Galatasaray eşofman takımlarını kullanması dikkat çekti.




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