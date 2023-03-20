Emre Mor'dan süper gol

Alanyaspor karşısında ikinci yarıda oyuna giren Emre Mor harika oynadı ve jeneriklik bir gol attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Emre Mor'dan süper gol
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20 Mart 2023 11:48
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında devreyi 1-0 geride tamamladı.

Jorge Jesus'un ikinci devrede oyuna aldığı isimlerden Emre Mor maça damgasını vurdu. 25 yaşındaki oyuncu kanattan çalımlarla gelerek sürekli rakip kaleyi zorladı. Bunlardan birinde çerçeveyi gördüğü anda harika vurdu.

Meşin yuvarlak tam 90'dan ağlarla buluştu. Takım arkadaşları bu gol sonrası Emre'yi kutladı.

EMRE SİFTAH YAPTI

Kanarya'nın genç yıldızı Emre Mor bu sezon Kasımpaşa ve İstanbulspor karşılaşmalarında asist yapmıştı. Dün attığı nefis golle bu sezon ilk defa fileleri sarstı. 

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