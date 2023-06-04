Emre Kutalmış Ateşli, dünya üçüncüsü oldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, dünya üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emre Kutalmış Ateşli, dünya üçüncüsü oldu
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04 Haziran 2023 19:37
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +87 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre ilk turu maç yapmadan geçen Emre Kutalmış Ateşli, ikinci turda Polonya'dan Mikolaj Szaferski, üçüncü turda Kazakistan'dan Ruslan Zhaparov, çeyrek finalde ise Azerbaycan'dan Hamidreza Badrialiabadi'yi mağlup etti.

Yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e yenilen milli tekvandocu, bronz madalya aldı.

Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan Zeynep Taşkın ise üçüncü turda Çin'den Ju Zuo'ya mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

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