Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın'a: 'Golcü geliyor hocam'

Orta saha ve kanat transferini çözen Beşiktaş'ta öncelik forvete verildi.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile önceki gün görüşme yaparak bilgi aldığı kaydedildi.



Kocadağ'ın "Beklediğin golcü yakında gelecek hocam" dediği belirtilirken, başarılı hocanın ise daha fazla geç kalınmaması için istekte bulunduğu ifade edildi.



Yalçın'ın ayrıca Ghezzal ile de görüşme yapıp formunu sorduğu dile getirildi.



