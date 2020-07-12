Emre Bol: 'Alper Potuk yalan söylüyor'

Yorumcu Emre Bol, Fenerbahçe'de Alper Potuk'un indirim yaptığını söyleyerek, devre arasında da ayrılmak istediğini belirtmesine tepki gösterdi.
A Spor ekranlarında konuşan Bol, "Alper Potuk yalan söylüyor. Rize'ye gitmedi, 'Gitmek istemiyorum' dedi. Sivas istedi, o zaman şampiyonluk yolunda olduğu için Fenerbahçe vermek istemedi. 3 kulüp istedi, 3'üne de gitmedi. İndirim yapınca yatarak para kazanmıyor musun? Şu anda ne yapıyor Alper? 'Seni gönderelim' çağrısına talep vermediği için kadroya yazılmadı Alper." dedi.
Alper Potuk'un işine bağlı bir oyuncu olmadığını kaydeden yorumcu, "Alper tranferi için Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girmişti. Alper'in iş ahlakı yok. 'Fenerbahçe'ye geldim, artık yatayım, ense yapayım' demeyecek." ifadelerini kullandı.
A Spor ekranlarında konuşan Bol, "Alper Potuk yalan söylüyor. Rize'ye gitmedi, 'Gitmek istemiyorum' dedi. Sivas istedi, o zaman şampiyonluk yolunda olduğu için Fenerbahçe vermek istemedi. 3 kulüp istedi, 3'üne de gitmedi. İndirim yapınca yatarak para kazanmıyor musun? Şu anda ne yapıyor Alper? 'Seni gönderelim' çağrısına talep vermediği için kadroya yazılmadı Alper." dedi.
Alper Potuk'un işine bağlı bir oyuncu olmadığını kaydeden yorumcu, "Alper tranferi için Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girmişti. Alper'in iş ahlakı yok. 'Fenerbahçe'ye geldim, artık yatayım, ense yapayım' demeyecek." ifadelerini kullandı.