MKE Ankaragücü'nün sezon başında kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için teknik direktör Emre Belözoğlu Rumen oyuncunun sözleşmesiyle ilgili konuştu.Emre Belözoğlu,sözlerini kullandı.Emre Belözoğlu, İstanbulspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Morutan için şu açıklamalarda bulunmuştu;Ankaragücü'nün sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, Başkent temsilcisinde toplamda 33 maça çıktı. Rumen futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol attı 3 asist yaptı.