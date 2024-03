Emre Belözoğlu: 'Elimizden gelen her şeyi yapacağız'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de 16 Mart Cumartesi günü RAMS Başakşehir'le oynayacakları maçta sarı-lacivertli taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "9 haftada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elimizde 27 puan var, kupada da finale kalmak istiyoruz." dedi.



Emre Belözoğlu, antrenman öncesi Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"TARAFTARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIK"



RAMS Başakşehir maçının önemine dikkati çeken Belözoğlu, "Geldiğimden beri Ankara'daki sevgiyi sokakta da hissediyorum. Son haftalardaki performansımız çok üzücü. Taraftarımızı hayal kırıklığını uğrattığımızın farkındayız. Zor zamanlarda da bu kulübün ayakta durmasının en büyük yardımcısı da taraftarıdır. Bu dönemde taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Ankaragücü yaşamadığı kadar zor bir sene geçiriyor. Biz de burada kalan 9 haftada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elimizde 27 puan var, kupada da finale kalmak istiyoruz. Burada bize en büyük desteği taraftarımız verecektir. İnşallah sağ salim mayısın sonunda ligi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.



"VAZGEÇERSEK KAYBEDERİZ"



Emre Belözoğlu, asla pes etmeden yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kolay bir süreç değil. Ankaragücü'nün beklentisi çok yüksek, camianın ve taraftarın üzüntüsünü anlayabiliyorum. Sahanın içi bizim işimiz. Oyuncu grubumuz çok istekli. Ellerinden geleni yapmaya gayret ediyorlar. Artık maç kazanmamız lazım. Geldiğimiz günden beri 3-4 maçta beklentinin uzağındaydık. Samsunspor maçı da bunlardan biriydi. Oyunumuz memnun edici değildi. 27 puan ve Türkiye Kupası var önümüzde. Vazgeçersek kaybederiz. Camianın son 20 yıldaki travmalarını anlıyorum. Oyuncu kardeşlerimizle beraber sonuna kadar mücadele edeceğiz."



Taraftarın önemine tekrar dikkati çeken Belözoğlu, "Taraftarımız olmazsa olmazımız. Stadın doldurulmasını bekliyorum. Oyuncularımın da yanında olsunlar. İnşallah skor da istediğimiz gibi olacak. Beklentimiz taraftarımızın stadı doldurarak takımı desteklemeleri. İnşallah onları iftara mutlu şekilde göndeririz. Bir iki galibiyet bizi farklı yere getirir. Açıkçası olabildiğince en iyi konumda bitirerek, Türkiye Kupası'nda da finalde olmak istiyoruz. Maç maç bakacağız lige. Bizim için en önemli maç şu an için Başakşehir maçı. Futbolla alakalı hayatımda her şeyi kaldırabilirim. Futbol benim hayatım. Ben hayatımdan hiçbir zaman vazgeçmem. Sonuna kadar 9 hafta burada mücadelemizi vereceğiz. Mayıs ayının sonunda burada mutlu bir şekilde yeni bir röportaj yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"3 SAKATIMIZ VAR"



Emre Belözoğlu, sakat futbolcuların son durumuyla da ilgili açıklama yaparak, "Ali Sowe ve Efkan Bekiroğlu çalışmalara başladılar. Oynayıp oynamayacaklarına maç günü karar vereceğiz. Mert Çetin'in ayak parmağında çatlak var. Ertaç'ın dönüşü uzayacak gibi. Bu maç özelinde Mert'in beklenmedik sakatlığı var." diyerek sözlerini tamamladı.





