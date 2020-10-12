Emre Belözoğlu, Çeşme'de dinleniyor

Fenerbahçe'de transferin önemli ismi Emre Belözoğlu, transfer döneminin kapanması ve milli aranın gelmesiyle birlikte tatil yapma kararı aldı.

Emre Belözoğlu, Çeşme'de dinleniyor
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12 Ekim 2020 09:56
Sezon öncesi en çok yorulan isimlerden biri Emre Belözoğlu oldu.

Henüz unvanı resmen açıklanmayan çiçeği burnunda sportif direktör, 16'sı A takıma 2'si altyapıya olmak üzere tam 18 transfere imza attı.

Gece gündüz transfer görüşmeleri yapan, seyahat üstüne seyahate çıkan Emre Belözoğlu, milli arada dinlenme fırsatı buldu.

Transfer döneminde önemli işlerin altına imza atan Emre Belözoğlu, ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapıyor.



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