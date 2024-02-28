Emre Belözoğlu: 'Bireysel olarak en iyi G.Saray kadrosu'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile kupada oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Emre Belözoğlu, Galatasaray ile ligde oynadıkları maçın ardından "Tarihin en iyi Galatasaray kadrosu" sözlerinin hatırlatılması ve Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu görüşe katılmadığının sorulmasının ardından, "Kendi fikri. Benim gördüğüm, en iyi Galatasaray kadro olduğunu düşünüyorum. Yaşım 44... Bu da benim fikrim, buna katılmak zorunda değil herkes. Galatasaray'ı yüceltmez, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı küçültmez. Bu bir tespit. Söylediklerimin arkasındayım, kimseyi rencide etmedim. İnanmadığım bir şey söylemedim. Bu konu neden bu kadar büyüdü, anlamadım. Bireysel olarak en iyi Galatasaray kadrosu" sözlerini kullandı.



SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?



Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından Emre Belözoğlu'nun "Tarihin en iyi Galatasaray kadrosu" sözlerinin sorulması üzerine, "Ben öyle düşünmüyorum. Galatasaray çok iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var. Ancak bugünkü oyunda karşımızda öyle bir takım yoktu. Güç dengelerini 60'a 40 gördüm. Maçın ilk yarısında çok daha iyi oynadık, pozisyon bulduk." demişti.



