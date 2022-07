Emre Aşık: 'Galatasaray'ın emrindeyiz'

Bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş forması giyen Emre Aşık, hedefinin futbolun içerisine girmek ve genç oyunculara kendi tecrübelerini paylaşmak olduğunu açıkladı.



'YENİDEN FUTBOLUN İÇERİSİNE GİRECEĞİM'



Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından yeniden futbolun içerisine girmek istediğini söyleyen Aşık, ''En son ben kısa bir özgeçmiş yaparsam futbolu 2010'da bıraktıktan sonra yaklaşık 6-7 sene genç milli takımların her grubunda görev aldım. Antrenör olarak yaklaşık 6 sene Şenol Güneş, Fatih Terim, Abdullah Avcı, Okan Buruk birbirinden değerli hocalarla çalışma fırsatı buldum, tabi ki bu 6 sene sonunda ayrılmak istedim, biraz çocuklarımla vakit geçirmeyi istedim.3-4 senedir onlarla biraz daha vakit geçiriyorum, onlar benim en kıymetlim çünkü, hepimizin en kıymetlileri. Şu anda tekrar futbolun içinden bir şeyler yapmak istiyorum, oradaki tecrübelerimi özellikle genç nesillere aktarmak istiyorum, hayallerine giden yollarda nelere dikkat etmeleri gerektiğini, nereleri yapmalı nereleri yapmamalı gerektiğini konusunda onlarla çalışmak ve onlara öğütler vermek istiyorum. Tekrar futbolun içerisine gireceğim nasip olursa, bir yerden gireceğiz bakalım'' ifadelerini kullandı.



'DOĞRU VE YERİNDE KARAR'



Burak Elmas ve Domenec Torrent hakkında konuşan Aşık,'' Geçtiğimiz sezon ben ilk başta Burak Elmas gelirken kendi fikrimce Ali Koç'ta da öyle olmuştu, Burak Elmas'ta da doğru yerinde karar ve Türk futboluna çok şeyler verecekler diye düşünüyordum, zaman zaman bu konuda başarılı oldular zaman zamanda bazı eksik yönler oldu herhalde bazen olmayınca olmuyor, bazen maya tutmuyor dışardan çok daha yararlı olabilecekken içeri girdiğin zaman bakıyorsun ki bambaşka geliyor işler o yüzden çok fazla geçmiş konuşmak taraftarı değilim. Geçmişte ne olduysa oldu, artık önümüze bakma zamanı. Bu sene Okan Buruk ile beraber kadroya da takviyeler yapılıyor. Önümüze bakıp Galatasaray'ı daha iyi yerlere nasıl getirebiliriz onu düşünüyorlar, bizde her zaman emirlerindeyiz.' 'dedi.



'ARALARINDAKİ EN İYİ TRANSFERİNDE O OLDUĞU KANAATİNE GETİRİYORUM'



Galatasaray'ın transferleri hakkında konuşan Aşık, Seferoviç hakkında ''Transferler biraz geç kalınsa da nokta transferler yapılmaya çalışıyor. Özellikle ben Seferoviç transferini çok beğeniyorum .O tür santraforları çok seviyorum çok beğeniyorum ve gerekli bir yer olduğunu düşünüyorum. Aralarındaki en iyi transferinde o olduğu kanaatine getiriyorum. Çok gol atar, mücadeleci bir yapısı var. Benim futbolculuk dönemimde özellikle mücadeleci stoperlerin çok sevmediği santrafor tipidir, o da mücadeleyi seviyor çünkü farkındayım, sen bir mücadele verirken ya da ufak tefek onu yıldırmak için bir şeyler yaparken oda sana yapabiliyor. Her topu kovalıyor. Dediğim gibi Galatasaray'a büyük güç katacağına eminim Okan ile beraber. Tabi ki eksikleri var yeni bir kadro ama taraftarın biraz daha kendinden gelen bir camiadan hocayı kabulleneceğine, Okan ve ekibine biraz daha zaman tanıyacağına inanıyorum'' dedi.



'OKAN BURUK TARAFINDAN BENİM İLE ÇALIŞMAK İSTENDİĞİ BELİRTİLDİ'



Emre Aşık, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk ile görüştüğünü ifade eden Aşık, ''Okan Buruk ile görüşmemiz oldu. Bu görüşmede Okan Buruk tarafından benim ile çalışmak istendiği belirtildi. Bekliyorum ,olursa tabi ki bu Galatasaray'da olursa, ben de Galatasaraylıyım sonuçta camiayı seven, bilen bir insanım ve her zaman söylediğim bir şey var Galatasaray büyük bir camia büyük bir aile bu ailenin bir ferdi olmak her zaman bana mutluluk verir ancak Galatasaray'da görev almak sadece bu ailenin bir ferdi olmakla olmuyor tabii ki, eğer Galatasaray'a ben bir şeyler verebileceksem bu göreve talip olmak isterim ve verebileceğime inanıyorum. Özellikle genç oyuncuların gelişimi ve defans kurgusu konusunda yardımcı olabileceğimi inanıyorum Okan hocaya'' ifadelerini kullandı.



'MENTAL OLARAK OYUNCULARIMIZ ÇOK EKSİK'



Emre Aşık ,genç oyuncular hakkında şu ifadeleri kullandı: Mental olarak oyuncularımız çok eksik. Kendi futbol oynadığım dönemlerde ben çok şey yaşadım, kendimden biliyorum. Mental anlamda bir hayat koçu gibi bir mentor gibi yanında böyle oyuncuların Kerem olsun, Arda olsun yeni gelen genç oyuncuların böyle profesyonel destek alacak insanlara ihtiyacı var. Ajax bu konuda Avrupa'da öncü. Ülkemizde daha böyle bir sistem daha tam oturmadı ama bence her takımın özellikle bir tane koç gibi mental anlamda da oyunculara destek verebilecek, düşen oyuncuları kaldırabilecek, hoca görecek bu oyuncunun ihtiyacı var diyecek o oyuncuyu da mentor dediğimiz kişiye verip eski neşeli günlerine belki kendini iyi hissedebilecek şeylere verebilecek bir insana ihtiyacı var. Bunların takımlarda olacağını inanıyorum yavaş yavaş. Ajax'da yaklaşık 10 tane altyapıda 10 kişiye yakın böyle bir birimi var mentoru var.5 tanesi profesyonel futbol oynamış, eskiden futbol oynayıp bırakmış,5 tanesi de tamamen profesyonel bu işi yapan kişiler. Türkiye'de bu eksik fazla. Çünkü hepimiz bazı şeyler yaşıyoruz, yaşadığımız şeyler çok fazla farklı değil. Hepimiz ailemizle bazı sıkıntılar yaşıyoruz, kız arkadaşlarımızla sıkıntılar yaşıyoruz, okulda bazı sıkıntılar yaşıyoruz ve bunlar hep oyuncuların önüne engel olarak çıkıyor. Bu engelleri bir an önce nasıl aşabilecekleri konusunda bir yardıma ihtiyaçları var. Arda'nın bu konuda bir açıklamasını okudum, ailesi de bu konuda çok destek oluyor. Aile ile istişare ya da sevdiği bildiğin insanlarla istişare, onların fikrini alma çok önemlidir. Arda'nın şöyle bir açıklamasını okudum ben şu an araba ya da ev almıyorum ben şu an geleceğime yatırım yapıyorum. Bir tane hayat koçu, kendime bir tane fitness antrenörü, diyetisyen çok hoşuma gitti. Bu yaştaki bir çocuğun bunu yapması beni şaşırttı.'' dedi.



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuşan Aşık, ''Arda'nın yeteneğini konuşmaya gerek yok zaten yeteneğini herkes biliyor. İnanılmaz bir yeteneği var.Ben daha önce oynadığım oyunculardan biraz Sergen'e benzetiyorum oyun stilini. Çok yetenekli bir oyuncu, çok doğru hamleler yapıyor, doğru açıklamalar yapıyor. Geleceğine iyi yatırımlar yapıyor. Tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.



'GALATASARAY FORMASINI GİYMEK İÇİN EN BÜYÜK ADAYLARDAN BİRİLERİ'



Galatasaray'ın genç isimleri, aynı zamanda Galatasaray'ın emektar ismi Ayhan Akman'ın oğulları Hamza Akman ve Efe Akman hakkında konuşan Aşık,'' İkisi de yetenekli. Anne ve baba içinde gurur kaynağı, sonuçta onlarda Galatasaray camiasını seven, camianın içinden bir insanlar ve çocukları tuttuğu takımın oyuncusu ve şu anda Ayhan'da o takımın menajer yardımcısı diyelim. Yolları açık olsun. Onlarda Ayhan'dan dolayı doğru yetişiyorlar diye inanıyorum, doğru hamleler yapıyorlar. Galatasaray formasını giymek için en büyük adaylardan birileri aynı zamanda A Milli Takımın. Hamza'da Ayhan'ın stilini daha çok görüyorum. Onun saçlarına kadar, koşusuna kadar Ayhan'ın stili var düşünüyorum. Hamza ile Efe'nin şöyle bir avantajı var. Ayhan gibi bir baba var orda ve onlara inanıyorum ki şunu yapmanız lazım şu şekilde davranmanız lazım diye hep konuşuyordur pozitif anlamda, Ayhan'da pozitif insandır. İkisi de çok yetenekli.'' ifadelerini kullandı.



'İSMAİL KARTAL İLE DEVAM EDİLEBİLİRDİ'



Fenerbahçe'deki İsmail Kartal ayrılığını ve Jorge Jesus hakkında düşüncelerini dile getiren Aşık, şu ifadeleri kullandı:

''Şöyle baktığında başarılı giden bir şey var. En azından sezon başı İsmail Kartal ile devam edebilirlerdi çünkü hakkıydı onunda ama oda camianın içinden bir insan İsmail Kartal. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman tekrar görev alır. Çok geçmişle ilgilenmemek ve önüne bakmak lazım ama olur muydu olurdu bence İsmail Kartal ile devam edilebilirdi. Jesus ile tabi ki yaptıkları ortada hala bir enerjisi olduğu gözüküyor zaten bunu biraz daha ispatlamak istiyor herhalde. Enerjisi var belli. Yararlı olacaktır diye inanıyorum. Fenerbahçe'de doğru transferler yapıyorlar. Bu sene her takım güçlendiriyor, Beşiktaş'ta iyi Trabzon zaten son şampiyon. Bu sene güzel ve çekişmeli bir lig bekliyor bizi diye düşünüyorum.''



'ÇOK ZOR BİR SİSTEM DEĞİL'



Emre Aşık, üçlü sistem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Emre Aşık açıklamasında' 'Üçlü sistem çok başka oynanıyordu benim futbolcu olduğum dönemlerde. Mesela 3-5-2 vardı ama tipik bir libero vardı, iki tane stoper vardı. Stoperlere şöyle söylenirdi senle tuvalete gidiyorsa eğer rakibin onunla tuvalete gideceksin böyle bir sistemde oynanıyordu üçlü sistem. O zaman çok ekonomik değildi. Düşünsenize santrafor koşu kalitesi yüksek bir santrafora denk geldiğin zaman mesela benim dönemimde Kola diye bir oyuncu vardı, çok koşardı 20.dakikada bitirirdi seni. Alırdı seni dolaştırırdı,her yere onunla gideceksin. Çok zor.Adamın koşu kalitesi senden daha iyi.Ben 25. dakika yorulmaya başlardım. Şimdi öyle değil. Şimdiki sistemde o üçlü sistem yavaş yavaş kesildi artık dörtlüye dönüldü dörtlüde ne oldu, önüne gelen santrafor senin tarafından gidiyor, koşarak bekin kucağına alıyor. Eğer oyuncu akıllıysa yorulmadan maçı bitirebiliyordu. Popescu böyle bir oyuncuydu. Dörtlü sistemde çok iyi pozisyon alıyordu, topun nereye düşeceğini çok iyi biliyordu ve dediğim gibi Bülent abiden düşen topları topluyordu. Geriden iyi oyun kuruyordu ama bu işi iyi yapıyordu. Çok zor bir sistem değil ama çok tekrar gerektiren oyuncular genelde dörtlüyü daha çok seviyorlar.' dedi.



Beşiktaş transferleri ile ilgili konuşan ve Cenk Tosun hakkında düşüncelerini söyleyen Aşık, şu ifadeleri kullandı:

''Özellikle ben Cenk hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Cenk çok iyi rol modeldi özellikle benim milli takımda çalıştığım dönemlerde. Beşiktaş'ta her topa basıyordu. Benim tam sevdiğim santrafor şekli, oynarken değil hoca olarak sevdiğim. Her topu kovalayan, rakibi ile mücadele eden, gol vuruşu çok iyi olan santrafor, basit oynayan alıp sağa ya da sola verip kendi görevini yapan, zaman zaman santraforlar topla dönüp çalımlar kat edip gol atmak ya da pozisyon yaratmak istiyorlar. Herkes kendi bildiğini yapacak, aslında futbolcuların kendi eksisini de bilmesi lazım artısını da bilmesi lazım ve böyle davranması lazım. Santrafor nedir topu atarsın topu saklar takımını çıkartır, sağa ya da sola verir gider gol bölgesinde gol atmak için o bölgesinde bulunur. Cenk'te bunu çok iyi yapıyor. Ben dediğim gibi bu sene çok çekişmeli geçeceğine inanıyorum. Beşiktaş'ın kadrosu da iyi ve iyi takviyelerde yaptılar, ayrılanlarda oldu Rıdvan gitti, onun da yolu açık olsun. Tebrik ediyoruz buradan inşallah hayallerine giden bu yolda ilerler.''





