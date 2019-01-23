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Emre Akbaba: "Elimden geleni yapıyorum, döneceğim"

Galatasaray'da fizyoterapist eşliğinde topla çalışmalara başlayan Emre Akbaba açıklamalarda bulundu

Kaynak: Akşam
Emre Akbaba: 'Elimden geleni yapıyorum, döneceğim'
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23 Ocak 2019 09:53
Fizyoterapist eşliğinde topla çalışmalara başlayan Emre Akbaba, "Formayı yeniden giymek için her şeyi yapıyorum. Şubat ayı içinde döneceğimi düşünüyorum" dedi.

FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM

Uzun süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi olumlu ilerleyen Emre Akbaba, "Gerçekten futbolu çok özledim. Tekrar 'Parçalı' formayı giymek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Doktorlarımız sağ olsunlar benimle çok ilgileniyor. Taraftarların yeniden karşısına çıkmak için günleri sayıyorum. Sanırım şubat ayı içinde tamamen hazır hale geleceğim. Arkadaşlarımı saha kenarından izlemek gerçekten çok kötü. Onların arasına katılmak istiyorum" sözlerini kullandı

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Yıldız orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben yeniden şampiyon olacağımıza inanıyorum. Başakşehir'le aradaki 6 puanlık fark önemli değil. Galatasaray daha önce defalarca bu durumlardan çıkıp şampiyon oldu. Bu sene de aynısı olacak. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Ben Ankaragücü maçıyla birlikte buna başladığımızı düşünüyorum. Göztepe'yle çok kritik bir lig maçına çıkacağız. Ben İzmir'den 3 puanla döneceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarıma güveniyorum.

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