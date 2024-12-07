Emirhan'dan derbide kritik müdahale; çizgiden çıkardı

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Edin Dzeko'nun ağlara gitmekte olan şutu, Emirhan Topçu tarafından çizgiden çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Emirhan'dan derbide kritik müdahale; çizgiden çıkardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2024 19:20
Son güncelleme 07 Aralık 2024 19:24
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

Maçın 10. dakikasında Edin Dzeko, kaleci Mert'ten sıyrılıp vuruşuna yaptı; Emirhan son anda çizgi üstünde topa müdahale etti.

Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sürdü.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery