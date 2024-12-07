Emirhan'dan derbide kritik müdahale; çizgiden çıkardı

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.
Maçın 10. dakikasında Edin Dzeko, kaleci Mert'ten sıyrılıp vuruşuna yaptı; Emirhan son anda çizgi üstünde topa müdahale etti.
Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sürdü.
Maçın 10. dakikasında Edin Dzeko, kaleci Mert'ten sıyrılıp vuruşuna yaptı; Emirhan son anda çizgi üstünde topa müdahale etti.
Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sürdü.
Edin Dzeko'nun vuruşunda; Emirhan Topçu, topu çizgiden çıkarttı.pic.twitter.com/27drqO76ht
— Sporxtv (@sporxtv) December 7, 2024