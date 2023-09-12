Emir Ortakaya: 'Fenerbahçe'de şampiyonluk istiyorum'

Fenerbahçe'den Kocaelispor'a kiralık olarak giden Emir Ortakaya, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.
Ortakaya, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
İşte Emir Ortakaya'nın sözleri:
"Yeni sezonda Kocaelispor'da ilk 11'in önemli isimlerinden olarak, giydiğim formayı en iyi şekilde temsil etmek ve takımıma Süper Lig yolunda katkıda bulunmak istiyorum. Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın takıma olan etkisi çok iyi. Hocamızla birebir ilişkilerimiz de çok iyi. Düzenli şekilde forma giymeye başladığım zaman da en iyi performansımı sergileyip elimden geleni yapacağım. Genç olduğum için kariyerim açısından en önemli şey forma şansı bulmak ve kendimi geliştirmeye devam etmek."
"En büyük hayallerimden bir tanesi de Avrupa'nın en önemli kulüplerinde forma giymek. Arda Güler'le hepimiz gurur duyuyoruz ve tabii ki hedeflerimden bir tanesi de bu yolda ilerlemek. Yurt dışından takımların benimle ilgilendiğini duymak ve bilmek motivasyonumu artırıyor. Önemli olan daha fazla çalışıp, daha iyi bir mantalite ile oralara gidebilmek. Topa sahip olma ve geriden oyun kurma tarzından dolayı Premier Lig ve La Liga'yı kendime daha yakın olarak görüyorum. Sergio Ramos, Kimpembe ve Milli takımımızın stoperi Çağlar abiyi örnek alıyorum. Çağlar abinin oyun kurma özelliği, Sergio Ramos'un agresifliği, Kimpembe'nin de defansif özellikleri çok ileri seviyede."
"FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"
"Fenerbahçe'ye geri döndüğüm zaman, Göztepe'de düzenli şekilde oynayarak geldiğim için bir beklentim ve heyecanım vardı tabii ki ama hocamız İsmail Kartal daha fazla forma şansı bularak kendimi geliştirmem için böyle değerlendirdi diyebilirim. Şimdi Kocaelispor'da elimden gelen performansı sergileyip gelecek senelere kendimi hazırlayacağım. Bir gün Fenerbahçe'de dolu dolu bir sezon geçirip şampiyonluk yaşamak istiyorum. Babam eski futbolcu olduğu için ailem futbolla yakından ilgileniyor. Babam küçüklüğümden beri futbolla alakalı tavsiyelerde bulunup benimle ilgilendi. Ben de onun tavsiyelerini dinleyip sıkı çalışmaya devam ediyorum. Fenerbahçe'ye ilk gittiğim zamanlar ailem çok mutlu oldu. Onlara gurur yaşattıysam ne mutlu bana. İnşallah onları daha fazla mutlu ederim. A Milli Takım forması giymek, her Türk çocuğunun hayalidir. Benim de en büyük hayallerimden bir tanesi A Milli Takım forması giymektir. Hayallerimi gerçekleştirmek adına sıkı şekilde çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim."
Ortakaya, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
İşte Emir Ortakaya'nın sözleri:
"Yeni sezonda Kocaelispor'da ilk 11'in önemli isimlerinden olarak, giydiğim formayı en iyi şekilde temsil etmek ve takımıma Süper Lig yolunda katkıda bulunmak istiyorum. Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın takıma olan etkisi çok iyi. Hocamızla birebir ilişkilerimiz de çok iyi. Düzenli şekilde forma giymeye başladığım zaman da en iyi performansımı sergileyip elimden geleni yapacağım. Genç olduğum için kariyerim açısından en önemli şey forma şansı bulmak ve kendimi geliştirmeye devam etmek."
"En büyük hayallerimden bir tanesi de Avrupa'nın en önemli kulüplerinde forma giymek. Arda Güler'le hepimiz gurur duyuyoruz ve tabii ki hedeflerimden bir tanesi de bu yolda ilerlemek. Yurt dışından takımların benimle ilgilendiğini duymak ve bilmek motivasyonumu artırıyor. Önemli olan daha fazla çalışıp, daha iyi bir mantalite ile oralara gidebilmek. Topa sahip olma ve geriden oyun kurma tarzından dolayı Premier Lig ve La Liga'yı kendime daha yakın olarak görüyorum. Sergio Ramos, Kimpembe ve Milli takımımızın stoperi Çağlar abiyi örnek alıyorum. Çağlar abinin oyun kurma özelliği, Sergio Ramos'un agresifliği, Kimpembe'nin de defansif özellikleri çok ileri seviyede."
"FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"
"Fenerbahçe'ye geri döndüğüm zaman, Göztepe'de düzenli şekilde oynayarak geldiğim için bir beklentim ve heyecanım vardı tabii ki ama hocamız İsmail Kartal daha fazla forma şansı bularak kendimi geliştirmem için böyle değerlendirdi diyebilirim. Şimdi Kocaelispor'da elimden gelen performansı sergileyip gelecek senelere kendimi hazırlayacağım. Bir gün Fenerbahçe'de dolu dolu bir sezon geçirip şampiyonluk yaşamak istiyorum. Babam eski futbolcu olduğu için ailem futbolla yakından ilgileniyor. Babam küçüklüğümden beri futbolla alakalı tavsiyelerde bulunup benimle ilgilendi. Ben de onun tavsiyelerini dinleyip sıkı çalışmaya devam ediyorum. Fenerbahçe'ye ilk gittiğim zamanlar ailem çok mutlu oldu. Onlara gurur yaşattıysam ne mutlu bana. İnşallah onları daha fazla mutlu ederim. A Milli Takım forması giymek, her Türk çocuğunun hayalidir. Benim de en büyük hayallerimden bir tanesi A Milli Takım forması giymektir. Hayallerimi gerçekleştirmek adına sıkı şekilde çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim."