Emerson Royal'den Galatasaray kararı!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Milan forması giyen Emerson Royal, sarı kırmızılı takıma transferi konusunda henüz ikna olmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Emerson Royal'den Galatasaray kararı!
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23 Ocak 2025 12:17
Savunmasındaki sorunları yapacağı takviyelerle çözmek isteyen Galatasaray'a İtalya'dan beklenmedik bir haber geldi.

Gazzetta'da yer alan habere göre; Emerson Royal, Galatasaray'a henüz ikna olmadı.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Fulham ve Everton'ın da yakından takip ettiği Brezilyalı sağ bekin Milan'dan ayrılmak istemediği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin başarılı futbolcu için görüşmelerini sürdüreceği belirtildi.

GIRONA MAÇINDA SAKATLANDI!

Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Girona ile oynadığı maça 11'de başlayan Emerson, 5. dakikada sakatlanınca kenara geldi. 

 
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