Emerson Royal'den Galatasaray kararı!

Savunmasındaki sorunları yapacağı takviyelerle çözmek isteyen Galatasaray'a İtalya'dan beklenmedik bir haber geldi.
Gazzetta'da yer alan habere göre; Emerson Royal, Galatasaray'a henüz ikna olmadı.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Fulham ve Everton'ın da yakından takip ettiği Brezilyalı sağ bekin Milan'dan ayrılmak istemediği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin başarılı futbolcu için görüşmelerini sürdüreceği belirtildi.
GIRONA MAÇINDA SAKATLANDI!
Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Girona ile oynadığı maça 11'de başlayan Emerson, 5. dakikada sakatlanınca kenara geldi.
Gazzetta'da yer alan habere göre; Emerson Royal, Galatasaray'a henüz ikna olmadı.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Fulham ve Everton'ın da yakından takip ettiği Brezilyalı sağ bekin Milan'dan ayrılmak istemediği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin başarılı futbolcu için görüşmelerini sürdüreceği belirtildi.
GIRONA MAÇINDA SAKATLANDI!
Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Girona ile oynadığı maça 11'de başlayan Emerson, 5. dakikada sakatlanınca kenara geldi.