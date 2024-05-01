Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, New York'un dünyada en sevdiği şehir olduğunu ve kalabalığın kendisine küfretmesinin hoşuna gittiğini söyledi.



Embiid, 76ers'a karşı oynadıkları playoff ilk tur serisinde Knicks taraftarlarının nefretinin odağı haline geldi.



Serinin 5. maçındaki 112-106 skorlu galibiyetin ardından Embiid, Knicks'in taraftar kitlesinin gözünde 'kötü adam' rolünü üstlenmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Düşmanca bulmuyorum. New York'a bayılıyorum. Tüm dünyada en sevdiğim şehirdir. Son beş yıldır burada bir evim var. Çok sevdiğim bir yer. Eğer bir nevi kum torbası görevi görüp, 'Embiid'i s***' gibi şeyler duyuyorsam da hiç problem değil. Şahsen çok hoşuma gidiyor."



Embiid alınan galibiyette 19 sayı, 16 ribaund, 10 asist, 4 blok ve 9 top kaybı kaydederken, 76ers'ın itici gücü 46 sayılık inanılmaz bir performans gösteren Tyrese Maxey olmuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU