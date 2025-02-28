Embiid'in tedavi planı, hafta bitimine dek netleşecek

Philadelphia 76ers ve yıldız oyuncu Joel Embiid, sol dizindeki sakatlık için izlenecek yol haritasını bu hafta sonuna kadar belirleyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Embiid'in tedavi planı, hafta bitimine dek netleşecek
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28 Şubat 2025 14:01
Son güncelleme 28 Şubat 2025 14:08
Philadelphia 76ers ve yıldız oyuncu Joel Embiid, sol dizindeki sakatlık için izlenecek yol haritasını bu hafta sonuna kadar belirleyecek.

The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, Embiid son dönemde 10'dan fazla doktorla görüşerek tedavi seçeneklerini değerlendirdi.

Embiid, menisküs sakatlığı nedeniyle daha önce birkaç operasyon geçirdi. Şu an için sezonu kapatacak bir ameliyat gerekip gerekmediği belirsizliğini koruyor.

ESPN'den Lisa Salters, Embiid'in sezon sonunda ameliyat olacağını bildirmişti. Ancak bu haberin Sixers yönetimi tarafından şaşkınlıkla karşılandığı belirtiliyor.

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