Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, 76ers'ın New York Knicks'e karşı oynadığı Doğu Konferansı playoff ilk turu serisinde "2-0 öne geçmiş olması gerektiğini" söyledi.



Embiid, New York'un 104-101 galibiyet ve 2-0 seri üstünlüğüyle ayrıldığı playoff serisinin 2. maçının son bölümü hakkında konuştu.



76ers yıldızı, Tyrese Maxey'ye ikili sıkıştırma yaparken formasından tuttuğu görülen Jalen Brunson'a faul düdüğü çalınmamasına eleştiride bulundu:



"Kabul edilemez bir durum. Tyrese'e birkaç kez faul yapıldı. Miami'de Tyler Herro'ya da aynı şeyin yapıldığını görmüştük. Bizi bu duruma sokmaları kabul edilemez. Playofflarda böyle bir maçı kaybetmek kabul edilemez."



Seri 76ers'ın aleyhine olsa da, Embiid, Philly ekibinin her şeye rağmen bu seriyi kazanacağına dair güçlü inancını da dile getirdi:



"2-0 olmamız lazımdı ama iyi durumdayız, bu seriyi kazanacağız. Neleri düzeltmemiz gerektiğini biliyoruz. Bugün daha iyi bir iş çıkardık, yani her şeyi düzelteceğiz. Daha iyi bir takımız ve savaşmaya devam edeceğiz."



Embiid maçta 34 sayı ve 10 ribaund kaydederken, Maxey ise 35 sayı, 9 ribaund ve 10 asistle oynadı fakat ikilinin katkısı galibiyete yeterli olmadı.



Knicks ise galibiyete uzandığı maçta, ilk beş oyuncusunun hepsinden çift haneli katkı almayı başardı. Skor yükünü ise maçı kazandıran üçlüğü atan Donte DiVincenzo 19 sayıyla, Josh Hart 21 sayıyla, Jalen Brunson ise 24 sayıyla üstlendi.





