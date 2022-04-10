Elmander: "Derbilerde sonucu bilemezsiniz."

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Johan Elmander açıklamalarda bulundu.

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Elmander: 'Derbilerde sonucu bilemezsiniz.'
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10 Nisan 2022 18:08
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Johan Elmander, Galatasaraylı futbolculara mesaj yolladı..

İşte Elmander'in sözleri:

Derbiler bir final gibidir ve her zaman farklıdır. Sıralamada nerede olursanız olun karşılaşmanın sonucunu tam olrak bilemezsiniz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak da zorlu olacaktır ancak iyi bir sezonda olmasalar dahi Galatasaray'a inanıyorum. Şampiyon olduğumuzda oradaki stadyumda iyi anılarım bulunuyor. Hiç unutmayacağım bir karşılaşma olmuştu ayağımı da kırdığımı anımsıyorum.

İnanıyorum ki taraftar orada bulunmasa dahi verdiği destekle Galatasaray'a yardımcı olacaktır. Ben maçı İsteç'teki evimde izleyeceğim ve takımımı büyük bir enerji ile destekleyeceğim. Her zaman dediğim gibi; Cim bom!"

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